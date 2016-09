Im Streit Schwager erschossen - 34-Jähriger auf der Flucht

Heidenheim.

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der in Heidenheim seinen Schwager getötet und seine Frau verletzt haben soll. Der 34-Jährige war am frühen Morgen in einer von seiner Ehefrau und deren Bruder betriebenen Gaststätte mit den beiden in Streit geraten, wie die Staatsanwaltschaft Ellwangen und die Ulmer Polizei mitteilten. Im weiteren Verlauf des Konfliktes gab der Verdächtige mehrere Schüsse ab. Davon traf ein Schuss nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei seinen Schwager in den Kopf. Die Ehefrau wurde von einem Streifschuss getroffen. Der Mann ist auf der Flucht.

dpa