Im Darknet gekauft: Fahnder stellen Waffen sicher

Mettmann/Essen. Ein ganzes Arsenal an verschiedenen Waffen haben Ermittler bei einem 45-jährigen Mann in Mettmann gefunden. Insgesamt wurden zwei Pistolen mit fast 500 Stück Munition, ein nicht funktionsfähiges Gewehr, ein Schalldämpfer, 16 Wurfsterne, sowie zahlreiche Dolche und Schwerter sichergestellt, wie das Zollfahndungsamt Essen am Donnerstag mitteilte. Der Mann, der in der IT-Branche arbeitet, hatte Waffen und Munition für rund 2000 Euro im Darknet bestellt.

Das Versteck für die beiden Pistolen befand sich den Angaben zufolge in einem ausgehöhlten Wandregal über seinem Schreibtisch. Der 45-Jährige hatte weder einen Waffenschein noch eine Waffenbesitzkarte. Da er bisher nicht vorbestraft ist, wurde kein Haftbefehl erlassen. Was der Mann mit den Waffen wollte, ist unklar. Die Ermittlungen laufen noch.

Im sogenannten Darknet (englisch für «dunkles Netz») können sich Internetnutzer fast komplett anonym bewegen.

dpa/lnw