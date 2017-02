Illegales Autorennen: Unfallfahrer kommen vor Gericht

Hagen. Vor einem Jahr sorgte ein illegales Straßenrennen in Hagen für Schlagzeilen, mehrere Menschen wurden dabei verletzt, ein Kind schwebte lange in Lebensgefahr. Nun müssen sich die beiden mutmaßlichen Raser für den Unfall vor dem Landgericht Hagen verantworten. Ihnen werden vorsätzliche Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen, wie das Landgericht Hagen am Freitag mitteilte.

Die beiden Angeklagten sollen sich am Abend des 19. Mai 2016 auf einer zweispurigen Straße ein Rennen geliefert und mit hoher Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten sein. Vier Menschen wurden verletzt. Ein damals sechsjähriger Junge rang mit dem Tod. Er war mit seiner Mutter und der elfjährigen Schwester im Auto unterwegs.

Einer der Männer, ein 34 Jahre alter Mann, sitzt zurzeit wegen eines anderen Vorwurfs in Untersuchungshaft. Der zweite Beteiligte, ein 47-Jähriger, ist bislang nicht vorbestraft. Der Prozess beginnt am 29. Mai, ein Jahr und zehn Tage nach dem Horrorunfall.

dpa/lnw