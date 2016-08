Identität von Wasserleiche in Rheinberg: Obduktion

Wesel/Köln.

Die Identität einer im Rhein gefundenen Wasserleiche steht noch nicht fest. Es könnte sich dabei um einen 22-Jährigen handeln, der am Sonntag in Köln beim Schwimmen im Rhein untergegangen war und seitdem vermisst wird, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Leiche sollte am Mittwoch obduziert werden. Ob die Untersuchung dann bereits ein Ergebnis bringe, war unklar. Rettungskräfte hatten den leblosen Körper am Dienstag aus dem Fluss geborgen, nachdem ihn ein Schiffsführer in Rheinberg (Kreis Wesel) etwa 90 Kilometer flussabwärts von Köln im Wasser hatte treiben sehen.

dpa/lnw