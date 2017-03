ICE-Strecke Hannover-Hamm gesperrt

Bielefeld. Seit kurz vor 6.00 Uhr am Dienstagmorgen ist der Verkehr auf der Bahn-Hauptstrecke Hannover-Hamm unterbrochen. Die Strecke sei zwischen Bielefeld und Herford in beiden Richtungen gesperrt, sagte eine Sprecherin der Bahn. Grund sei ein Notarzteinsatz im Bielefelder Stadtteil Brake. ICEs werden über Osnabrück umgeleitet und kommen verspätet an. Wie groß die Verspätung ist, war zunächst unklar. Regionalzüge enden derzeit vorzeitig am Bielefelder Hauptbahnhof und in Herford, ein Bus-Ersatzverkehr zwischen den Stationen sollte eingerichtet werden. dpa