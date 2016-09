Huntelaar nach Gehirnerschütterung wieder im Training

Gelsenkirchen.

Der FC Schalke 04 kann zum Europa-League-Auftakt bei OGC Nizza am Donnerstag mit Klaas-Jan Huntelaar planen. Der niederländische Stürmer kehrte am Dienstag ins Training des Fußball-Bundesligisten zurück und wird am Mittwoch auch die Reise ans Mittelmeer mit dem Team von Trainer Markus Weinzierl antreten. Huntelaar hatte im Bundesliga-Heimspiel gegen Bayern München am vergangenen Freitag (0:2) eine Gehirnerschütterung erlitten und danach mehrere Tage pausiert.

dpa/lnw