Hunde müssen umziehen

Viele Menschen, die einen Hund haben, machen auch Sport mit ihm. Es gibt ganz verschiedene Sportarten für Hunde. Zum Beispiel Agility. Dabei müssen Hunde eine Rennstrecke mit mehreren Hindernissen durchlaufen. Und das in einer bestimmten Zeit.

Auch in Kamen gibt es viele Hunde-Sportvereine. Einer davon ist der Polizei-Hunde-Sportverein, kurz PHV. Der Verein hat einen eigenen Sportplatz für Hunde am Hemsack in Kamen. Doch dort sollen bald Häuser gebaut werden. Der Fußballverein Kamener SC, der ebenfalls auf dem Platz trainiert hatte, ist bereits umgezogen. Die Spieler trainieren nun an der Sportanlage an der Gutenbergstraße. Der PHV hat allerdings noch keinen neuen Platz gefunden. Die Stadt hat ihm nun einen Platz in Heeren-Werve angeboten. Dieser muss für die Hundesportler aber erst hergerichtet werden.

Die Mitglieder vom PHV wissen noch nicht, ob sie wirklich dort hin wollen. Deshalb schreiben sie nun eine Liste für die Stadt. Auf der Liste soll stehen, was es auf dem Platz geben sollte. Zum Beispiel Strom und Wasser.