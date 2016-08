Hunde dürfen ins Wellenbad

Die Saison im Wellenbad geht in diesem Monat zu Ende. Bevor das Freibad am Häupenweg in Weddinghofen aber endgültig schließt, dürfen noch einmal die Hunde ins Wasser. Die Gemeinschaftsstadtwerke, denen das Bad gehört, veranstalten am 10. September ein Hundeschwimmen. Die Tiere dürfen von 10 bis 17 Uhr ins Schwimmbecken. Herrchen und Frauchen dürfen an diesem Tag nicht ins Wasser. Der Eintritt ins Wellenbad kostet am 10. September drei Euro pro Hund.

Bis zum letzten Tag der Saison bleibt das Schwimmbad aber den Menschen vorbehalten. Und angesichts der Hitze in den vergangenen Tagen war es dort zuletzt auch richtig voll. Nichtsdestotrotz verkürzen die Gemeinschaftsstadtwerke in dieser Woche die Öffnungszeiten des Wellenbades. Das hängt damit zusammen, dass die Sommerferien zu Ende sind und die Schüler deshalb keine Zeit mehr haben, vormittags ins Wellenbad zu gehen. Außerdem soll es in den nächsten Tagen nicht mehr ganz so heiß werden.

Das Wellenbad öffnet deshalb von Dienstag bis Freitag erst um 13.30 Uhr und schließt wie gewohnt um 19.30 Uhr. Am Wochenende hat es dann aber wie gewohnt von 10 bis 19.30 Uhr geöffnet.