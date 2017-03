«Horror-Haus»-Prozess: Angeklagter sagt weiter aus

Paderborn. Im Prozess um die tödlichen Misshandlungen in einem Haus in Höxter setzt der Angeklagte Wilfried W. heute seine Aussage fort. Der 47-Jährige nahm in der Vorwoche erstmals Stellung und erklärte sich auch bereit, mit einem psychiatrischen Gutachter zu sprechen.

Wilfried W. stellte seine mitangeklagte Ex-Frau als treibende Kraft bei den Gewaltexzessen dar, er bezeichnete sie als Sadistin. Die Frau hatte dagegen Wilfried W. als Initiator hingestellt. Aus seiner eigenen Kindheit schilderte der Angeklagte körperliche und sexuelle Misshandlungen durch den Vater und den späteren Freund seiner Mutter.

Wilfried W. und seine frühere Frau sind wegen Mordes angeklagt. Über Jahre hinweg sollen sie mehrere Frauen in ihr Haus nach Höxter gelockt und dort schwer misshandelt haben. Zwei Frauen aus Uslar und Bad Gandersheim starben infolge der tödlichen Quälereien.

dpa/lni