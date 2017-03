Horror-Clown-Pärchen erschreckte Autofahrer: Prozess droht

Recklinghausen. Nach der Flut von Horror-Clown-Übergriffen vor Halloween droht jetzt einem Pärchen in Recklinghausen der Prozess. Die beiden sollen verkleidet mit Clownsmaske und Knochenmann-Kostüm in Datteln im Ruhrgebiet auf die Straße gesprungen sein, Autofahrer erschreckt und zum Bremsen gezwungen haben. Die Staatsanwaltschaft Bochum hat das Paar wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr angeklagt.

Das Amtsgericht Recklinghausen müsse nun über die Eröffnung des Verfahrens entscheiden, bestätigte am Donnerstag Gerichtsdirektor Dietmar Wilmsmann einen Bericht der «Bild»-Zeitung. Falls es zu einem Verfahren kommt, droht dem Paar eine Geldstrafe. Sogar Haft und Führerscheinentzug seien möglich.

Zu Halloween hatten viele Horror-Clowns die Grenzen des Spaßmachens überschritten. Viele Menschen wurden nicht nur «zu Tode» erschreckt, es gab auch tätliche Übergriffe. Einige Passanten setzten sich dagegen zur Wehr.

dpa/lnw