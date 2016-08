Homer-Sprecher Jablonka war früher kein Simpsons-Fan

Berlin.

Die neue deutsche Stimme von Homer Simpson, Christoph Jablonka, musste sich der TV-Serie erst nähern. Er habe die Serie nicht so intensiv verfolgt, sagte er der dpa. So richtig eingetaucht sei er erst nach dem Casting. Danach habe er sich intensiv vorbereitet und vor allem an seinem Vorgänger Norbert Gastell orientiert. «Viel besser kann man's nicht machen», sagte Jablonka. Gastell hatte Homer 26 Jahre lang seine Stimme geliehen. Er starb im November 2015 im Alter von 86 Jahren.

dpa