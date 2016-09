Holstein Kiel erkämpft 0:0 beim MSV Duisburg

Duisburg.

Duisburg. Fußball-Drittligist KSV Holstein Kiel hat am Dienstagabend beim Zweitliga-Absteiger MSV Duisburg mit einem torlosen Unentschieden einen wertvollen Auswärtspunkt erkämpft. Die Norddeutschen verbesserten sich im Klassement vor den Mittwoch-Partien vorerst auf den siebten Rang. Im dritten Spiel der englischen Woche, die für die Kieler am vergangenen Freitag mit einer 0:1-Heimniederlage gegen den VfL Osnabrück begann, ist am kommenden Samstag (14.00 Uhr) der FSV Mainz 05 II im Holsteinstadion zu Gast.

Im dritten Spiel unter Trainer Markus Anfang lieferten die «Störche» vor 11 642 Zuschauern eine engagierte Vorstellung ab und waren vor allem in der ersten Halbzeit ein ebenbürtiger Gegner. Nach dem Wechsel wurde der Druck von Seiten der Gastgeber dann größer. Kiel musste mehr auf Konter setzen, die aber waren durchaus gefährlich. Dominick Drexlers Kopfball strich in der 63. Minute nur knapp über die Latte. Einen Schuss von Steven Lewerenz konnte MSV-Verteidiger Dustin Bomheuer in der 81. Minute für seinen geschlagenen Torhüter Mark Flekken kurz vor der Torlinie abwehren.

dpa/lno