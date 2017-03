«Hollywood Reporter»: Komödie über Weißes Haus unter Obama geplant

Los Angeles. Das Weiße Haus als Arbeitsplatz während der Amtszeit von Barack Obama könnte den Stoff für eine Filmkomödie liefern. Wie das US-Branchenblatt «Hollywood Reporter» berichtete, hat sich Universal Pictures die Filmrechte für das noch unveröffentlichte Buch «From the Corner of the Oval» gesichert. Das Werk von Autorin Beck Dorey-Stein, die früher im Weißen Haus als Stenografin tätig war, soll 2018 auf den Markt kommen. Dem Filmblatt zufolge soll das Buch im Stil einer Arbeitsplatzkomödie die Beziehung der Mitarbeiter im Weißen Haus unter die Lupe nehmen. dpa