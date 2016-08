Hohe Waldbrandgefahr: Allein in Brandenburg 90 Hektar vernichtet

Potsdam.

Potsdam.

Mit der Hitze ist die Waldbrandgefahr wieder gestiegen. Im besonders gefährdeten Brandenburg gelte nun in sieben Landkreisen die höchste Waldbrandwarnstufe fünf, in den übrigen sieben die Stufe vier, sagte der Landeswaldbrandbeauftragte Raimund Engel. In dieser Saison brachen Engel zufolge allein in Brandenburg schon etwa 185 Brände aus. Fast 90 Hektar Wald wurden vernichtet. Gestern Abend brannten bei Münchehofe 2500 Quadratmeter Wald. Etwa ein Drittel der Brandenburger Landesfläche ist von Wald bedeckt - das sind etwa 1,1 Millionen Hektar.

dpa