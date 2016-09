Hohe Wahlbeteiligung bei Parlamentswahl in Hongkong

Hongkong.

Hongkong.

Zwei Jahre nach den Demonstrationen für mehr Demokratie in Hongkong hat die chinesische Sonderverwaltungsregion in begrenzten Wahlen ein neues Parlament bestimmt. Wie die «South China Morning Post» auf ihrer Internetseite berichtet, hatten zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale am Abend 47,8 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben - mehr als bei der vergangenen Wahl 2012. Damals hatten 43,8 Prozent zu diesem Zeitpunkt abgestimmt. Das amtliche Ergebnis wird morgen erwartet.

dpa