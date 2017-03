Hoffen auf Antworten - Mutmaßlicher Kindermörder sagt aus

Herne. Zwei Tote und viele offene Fragen: Nach seiner Festnahme hat der mutmaßliche Kindermörder von Herne, Marcel H., im Polizei-Verhör zu seinen Taten ausgesagt. «Er hat sich in der Nacht bei der Polizei zur Sache eingelassen», sagte der Bochumer Oberstaatsanwalt Paul Jansen. Zur Identität eines zweiten Opfers, das Einsatzkräfte in der Nacht in einer brennenden Wohnung gefunden hatten, äußerten sich die Ermittler zunächst nicht. Der 19 Jahre alte Marcel H. war nach drei Tagen auf der Flucht festgenommen worden. Er wird verdächtigt, den neunjährigen Jaden in Herne erstochen zu haben. dpa