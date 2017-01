Höxter-Mord: Nachbarn schildern Verhältnis zu Angeklagten

Paderborn. Im Prozess um die tödlichen Misshandlungen in einem Haus in Höxter haben zum ersten Mal Zeugen ausgesagt. Eine 53-jährige Nachbarin schilderte vor dem Landgericht Paderborn, die beiden Angeklagten hätten mit Provokationen und Streitereien eine Atmosphäre der Angst verbreitet. «Sie wollten damit wohl den Abstand zu uns wahren, damit wir ja nicht auf ihr Grundstück gehen», sagte die Zeugin.

Wilfried W. soll über lange Zeit mit seiner mitangeklagten Ex-Frau mehrere Frauen in das Haus nach Höxter gelockt und dort schwer misshandelt haben. Der 46-Jährige und die 48-Jährige sind wegen Mordes angeklagt. Zwei Frauen starben infolge der tödlichen Quälereien.

Ein anderer Nachbar schilderte das Verhältnis ebenfalls als von Anfang an aggressiv. So habe ihn Wilfried W. nach einem Streit um den Lärm einer Kreissäge am Hals gepackt und provoziert. Über Jahre hätten sie bei den Nachbarn immer wieder Frauen beobachtet, die körperlich immer weiter abgebaut hätten.

