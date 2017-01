Hörsturz: «Tarzan» Alexander Klaws kann nicht fliegen

Oberhausen. «Tarzan»-Darsteller Alexander Klaws (33) bleibt nach einem Hörsturz genervt am Boden. «Leider muss ich euch mitteilen, dass mich bereits die letzten Tage und leider auch noch das komplette Wochenende ein Hörsturz daran hindert, über eure Köpfe hinweg zu fliegen», schrieb Klaws am Samstag auf seiner Facebook-Seite. Die Vorstellungen im Musical-Theater in Oberhausen fallen aber nicht aus: «meine großartigen Kollegen Rune Høck-Møller und Stuart Sumner werden diese Lücke füllen!»

Klaws, der 2003 die erste Staffel der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» gewonnen hat, spielte von 2010 bis 2013 die Hauptrolle im Musical «Tarzan» in Hamburg. Seit November 2016 steht er in der gleichen Rolle in Oberhausen auf der Bühne. Über seine Hörsturz-Erkrankung hatte zunächst «Bild.de» berichtet.

