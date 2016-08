Hitzetage: Das ausdauernde Hoch «Gerd» bringt Rekord

Essen.

Essen. Hoch «Gerd» hat Nordrhein-Westfalen eine Hitzewelle beschwert wie seit Jahrzehnten nicht in den letzten Augusttagen. In den vergangenen 80 Jahren habe es Ende August keine vergleichbare Periode von fünf heißen Tagen gegeben, sagte Anne-Kathrin Brätsch, Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in Essen, am Samstag. Auch 2001, 1964, 1944 und 1942 seien im letzten Drittel des Augusts drei bis vier heiße Tage verzeichnet worden. Allerdings nicht fünf Tage in Folge wie in diesem Jahr. Ein heißer Tag hat mindestens 30 Grad Lufttemperatur.

Brätsch sagte, zu Wochenbeginn werde es zunächst deutlich kühler mit maximal 25 Grad. Dann gehen die Temperaturen bis zur Wochenmitte wieder auf bis zu 28 Grad hoch.

dpa/lnw