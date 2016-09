Hilfsprogramm für Kommunen: Letzte Pakt-Stufe kommt

Düsseldorf.

Düsseldorf. Weitere finanzschwache Kommunen können von 2017 an auf Hilfen des Programms «Stärkungspakt Stadtfinanzen» hoffen: Die rot-grüne Landesregierung brachte am Freitag einen Gesetzentwurf in den Düsseldorfer Landtag ein, mit denen noch weitere überschuldete oder von Überschuldung bedrohte Gemeinden aufgefangen werden können. Seit 2014 müssen sich neben dem Land auch die wohlhabenderen Kommunen finanziell beteiligen. Innenminister Ralf Jäger (SPD) betonte, der Pakt leiste «Hilfe zur Selbsthilfe» und zeige Wirkung. Um Mittel aus der dritten Stufe könnten sich nun Kommunen bewerben, die bis einschließlich 2015 überschuldet waren.

Ende August hatte das Kabinett die dritte und letzte Pakt-Stufe beschossen, mit der sich der Kreis der bisher 61 Empfänger-Gemeinden vergrößern könnte. Der NRW-Verfassungsgerichtshof hatte den «Kommunal-Soli» als verfassungskonform bestätigt - nach einer Klage von gut 70 Städten und Gemeinden. Das Programm läuft bis Ende 2023.

dpa/lnw