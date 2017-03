Hilfe für Sehbehinderte

Wenn blinde Menschen an Bushaltestellen unterwegs sind, dann können Laternenpfähle mit Fahrplänen oder Mülleimer ganz schön gefährlich werden. Denn mit Hilfe des Gehstock lassen sich nur Hindernisse am Boden ertasten. Und deswegen kann es passieren, dass Blinde gegen die Fahrpläne laufen und sich verletzen. Die Verkehrs-Gesellschaft will helfen: Deswegen hat sie an einzelnen Bushaltestellen Sicherheitsringe auf dem Boden angebracht. Die Ringe aus Kunststoff liegen rund um den Laternenpfahl. Diese können Blinde mit ihrem Gehstock problemlos ertasten. Vertreter der Stadt, des Landkreises und Menschen mit Behinderung hatten zuvor gemeinsam einen Spaziergang durch die Stadt gemacht, um genau zu untersuchen, an welchen Haltestellen Menschen mit Behinderung Probleme bekommen könnten. Dabei hatten sie gleich mehrere Dinge herausgefunden. Dazu gehörte auch die Gefahr durch die Fahrpläne. Die haben sie nun gemeinsam aus dem Weg geräumt. An fast 40 Haltestellen sollen die Ringe angebracht werden. Sie können den Blinden auch helfen, den Fahrplan zu finden.