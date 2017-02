Hilfe für Kinder in Neu-Delhi

Neu-Delhi ist eine riesige Stadt in dem Land Indien. Dort leben mehr als 16 Millionen Menschen. Und viele von ihnen sind sehr, sehr arm. Sie haben noch nicht mal ein richtiges Zuhause. Das gilt auch für viele Kinder. Wenn sie krank sind, dann müssen sie manchmal zwei Tage lang warten, bevor sie ein Arzt im Krankenhaus behandelt. Das findet Dr. Robin Banerjee aus Unna ungerecht und wollte deswegen etwas unternehmen. Er packte seinen Arztkoffer und machte sich auf den Weg nach Indien. Eigentlich arbeitet Dr. Robin Banerjee als Hals-Nasen-Ohren-Arzt in Unna. Eine Woche lang half er aber einem Arzt in Neu-Delhi. Dort fährt jeden Tag ein kleiner Bus mit einem Arzt und Krankenschwestern zu den armen Kindern. Geld dafür schicken deutsche Vereine. Und Robin Banerjee fuhr mit. In dieser Zeit hat er 600 Kinder untersucht, ihnen Medikamente mitgebracht und ihnen beim Gesundwerden geholfen. Mitten auf der Straße oder auf Parkplätzen hat er die Jungen und Mädchen untersucht. Ihm sei diese Arbeit wichtig, sagt der Arzt. „Ich bin dankbar, dass es uns so gut geht,“ erklärt er, „da freue ich mich, wenn ich in Indien helfen kann.“ Und deswegen will er bald wieder zu den Kindern nach Neu-Delhi fahren.