Hilden hat Bibliothek des Jahres

Berlin/Hilden. Die Stadtbücherei Hilden ist die «Bibliothek des Jahres 2016». Mit dem einzigen nationalen Bibliothekspreis werde die klare Orientierung am Kundeninteresse und an Zielgruppen gewürdigt, teilte der Deutsche Bibliotheksverband (dbv) am Freitag in Berlin mit. Die Bücherei in der 55 000-Einwohner-Stadt bei Düsseldorf sei auf langfristige Kooperationen angelegt. Mit allen örtlichen Schulen und vielen Kitas arbeite die Bücherei zusammen. 2015 habe es für Flüchtlinge sofort eine Reihe von Angeboten gegeben.

Die dbv-Jury hatte Hilden einstimmig ausgewählt. Sie lobte die Angebote der Bücherei als «zukunftsweisend und beispielhaft». Der Preis wird am 23. Oktober in Hilden verliehen.

dpa/lnw