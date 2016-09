Hessen prüft Einrichtung einer eigenen Abschiebehaftanstalt

Wiesbaden.

Hessen prüft die Einrichtung eines eigenen Abschiebegefängnisses. Bislang bringt das Land Abschiebehäftlinge im rheinland-pfälzischen Ingelheim oder im nordrhein-westfälischen Büren unter. Laut Innenministerium saßen dort vom 1. Januar bis zum 31. Juli dieses Jahres 127 Ausländer in Haft, die von hessischen Behörden ausgewiesen worden waren. Die Einrichtung eines Ausreisegewahrsams in Hessen sei noch nicht entschieden, erklärte ein Ministeriumssprecher in Wiesbaden. Zunächst hatte der Radiosenden «hr-Info» über die Pläne des Landes berichtet.

dpa