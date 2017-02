Hertha will Negativ-Serie auf Schalke stoppen

Bochum/Berlin. Mehr als zwölf Jahre liegt der letzte Hertha-Sieg auf Schalke zurück. Mit einer ähnlich guten Leistung wie beim Pokal-Match in Dortmund wollen die Berliner diese schwarze Serie beenden. Für die Fans wäre ein Sieg von besonderer Bedeutung.

Von einem Angstgegner wollte Hertha-Trainer Pal Dardai nicht sprechen. Die schlechte Statistik von acht Niederlagen in Serie auf Schalke möchte er freilich nicht anwachsen lassen. «Die Statistik müssen wir verbessern», sagte der Ungar vor dem Bundesliga-Duell am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim alten Rivalen aus Gelsenkirchen. Der letzte Sieg der Berliner Blau-Weißen bei den unbeliebten Königsblauen ist lange her: Am 13. November 2004 gewann die Hertha 3:1.

Ein «Dreier» bei den Schalkern könnte die Anhänger nach der guten Leistung vom Pokalspiel in Dortmund zusätzlich glücklich machen. «Wir wollen auch nach dem Spiel am Samstag stolz sein. Für unsere Fans ist es ein wichtiges Spiel», sagte Dardai. Mit einem Sieg bei den zuletzt stark spielenden Schalkern könnte der Tabellen-Sechste aus Berlin weiter oben dran bleiben. Der Rückstand auf Platz drei beträgt nur zwei Punkte.

Trotz des Pokal-K.o. beim BVB schöpft das Dardai-Team Mut aus der mannschaftlich geschlossenen Leistung. «Wir müssen aggressiv und leidenschaftlich spielen. Mit dieser Mentalität können wir auch auswärts was holen», bemerkte Dardai. Doch gerade in der Fremde gewann die Hertha in der laufenden Saison erst zwei Partien und kommt auf nur neun Zähler.

«Dieses Jahr sind wir auswärts nicht so stark. Das ist wirklich dünn, wie wir punkten», bemängelte der Ungar am Freitag im Bochumer Renaissance Hotel. Die Berliner waren nach dem Cupmatch in Dortmund im Ruhrgebiet geblieben und haben ihr Quartier in Bochum bezogen, um zusätzliche Reisestrapazen zu umgehen. Der Trainer gab seiner Mannschaft einen freien Nachmittag, um nach dem unglücklichen Pokal-Aus im Elfmeterschießen auf andere Gedanken zu kommen.

Seine Startelf für Samstag hat Dardai noch nicht im Kopf. Das Team habe in Dortmund «gut funktioniert». Gleichwohl würde der Ungar gerne «frische Kräfte reinwerfen». In Dortmund sei sein Team bis ans Limit gegangen. Eine Option könnte die Rückkehr von Außenverteidiger Marvin Plattenhardt sein, der wegen eines Virus' beim BVB passen musste. Für ihn müsste dann der junge Maximilian Mittelstädt weichen. «Ich werde noch einmal darüber schlafen», kündigte der 40-Jährige an.

