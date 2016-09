Hertha BSC bangt vor Schalke-Spiel um Einsatz von Brooks

Berlin.

Berlin. Fußball-Bundesligist Hertha BSC bangt vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Schalke 04 um den Einsatz von John Anthony Brooks. Auch am Donnerstag konnte der Innenverteidiger wegen muskulärer Probleme nicht am Mannschaftstraining teilnehmen.

«Bei Jay wird es eng, aber ich habe noch ein bisschen Resthoffnung», sagte Hertha-Trainer Pal Dardai. Ob Brooks am Freitag wieder mittrainieren könne, stehe allerdings noch nicht fest, fügte der Ungar hinzu.

Die zuletzt angeschlagenen Mitchell Weiser, Peter Pekarik und Sebastian Langkamp sind hingegen wieder einsatzbereit. Alle drei absolvierten am Donnerstag die komplette Übungseinheit auf dem Schenckendorffplatz, bei der Dardai seine Profis Volleyball spielen ließ.

«Wir haben gestern hart trainiert, so ein Ausgleichssport gehört dazu», begründete der Coach die Maßnahme. Hertha belegt nach zwei Auftaktsiegen den zweiten Tabellenplatz.

dpa