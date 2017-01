Herrmann nimmt Kölner Polizei gegen Kritik in Schutz

München/Köln. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat die Kölner Polizei gegen Kritik wegen ihres Vorgehens in der Silvesternacht in Schutz genommen. «Kritik daran zu üben, dass Polizisten ihren Job machen und potenzielle Unruhestifter genau unter die Lupe nehmen, seien es Deutsche oder Ausländer, kann ich absolut nicht nachvollziehen», sagte er dem «Münchner Merkur» (Dienstag). Wer aus den Geschehnissen in der Domstadt in der Silvesternacht 2015/2016 noch immer nichts gelernt habe, «der hat seinen Job verfehlt».

Herrmann schränkte ein, er habe keinen genauen Einblick in die Details der Abläufe bei der Kölner Polizei. Er halte es aber im Grundsatz «für richtig, mögliche Übergriffe schon gar nicht entstehen zu lassen und im Keim zu ersticken. Das ist unsere Leitlinie in Bayern und unsere Erfahrungen sind gut.»

dpa/lby