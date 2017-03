Herne trauert um getöteten Jungen: Betreuung an Schulen

Herne. Der gewaltsame Tod eines neunjährigen Schülers in Herne hat in der Ruhrgebietsstadt Betroffenheit ausgelöst. «Wir sind fassungslos und schockiert, wir trauern mit den Angehörigen», erklärte Oberbürgermeister Frank Dudda (SPD) nach den Worten eines Sprechers. Er setze auf eine schnelle Aufklärung des Verbrechens. Die Grundschüler der Ruhrgebiets-Stadt blieben am Dienstag auch während der Pausen in den Gebäuden. Es solle vermieden werden, dass sie von Reportern umlagert würden. In der Schule des getöteten Jungen waren Seelsorger und Psychologen im Einsatz, wie der Stadtsprecher berichtete. dpa