Hendricks plant Öko-Etikett für Lebensmittel und Elektrogeräte

Berlin.

Umweltministerin Barbara Hendricks will Lebensmittel oder Elektrogeräte, deren Herstellung besonders viele oder seltene Ressourcen verbrauchen, mit einem zweiten Etikett versehen. Bei Handys oder Tablets sollten Käufer so darüber informiert werden, ob Erze wie Coltan eingesetzt werden, berichtet die «Süddeutsche». Diese würden außerdem unter meist sehr schlechten Arbeitsbedingungen in Afrika gefördert. Lebensmittel, deren Herstellung die Umwelt massiv schädigen, könnten ebenfalls mit einem solchen Label versehen werden.

dpa