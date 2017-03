Hemmerde kaum zu erreichen

Straßen leiden unter dem Gewicht von Autos, Bussen und Lastwagen, die über sie fahren. Irgendwann sind sie beschädigt. Man kann sie flicken, aber so richtig glatt rollen die Räder von Fahrzeugen danach nicht mehr darüber. Irgendwann sind Straßen dann so rumpelig, dass sie neu gebaut werden müssen. Dafür muss die Straße dann erst einmal voll gesperrt werden. Autofahrer müssen Umwege nutzen.

Vermutlich sind sie gerne dazu bereit, wenn sie wissen, dass sie irgendwann eine tolle neue Straße dafür bekommen. Manchmal allerdings helfen auch die Umwege nicht weiter. So eine Situation gibt es gerade in Hemmerde. Dieser Stadtteil in Unna ist nämlich kaum zu erreichen. Selbst die Menschen, die dort wohnen und sich gut auskennen, müssen manchmal grübeln, wie sie am besten fahren sollten.

In Hemmerde gibt es nämlich gerade nicht nur eine Baustelle, sondern gleich fünf. Und diese fünf Baustellen liegen so ungünstig, dass die wichtigsten Zufahrten zum Ort gesperrt sind. Zum Beispiel sind zwei Unterführungen unter der Eisenbahnlinie gerade gesperrt. Aber auch die Hauptstraße im Ort ist eine Baustelle.