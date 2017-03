Heizungsableser Ista plant 1000 neue Jobs

Essen. Der Essener Wärmemesskonzern Ista will in den nächsten Jahren 500 bis 1000 neue Jobs schaffen. «Wir werden für unser Wachstum in den nächsten zehn Jahren trotz Effizienzsteigerungen zehn bis 20 Prozent mehr Personal brauchen», sagte Ista-Chef Thomas Zinnöcker am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Das Unternehmen mit gut 5000 Beschäftigten erfasst bundesweit in 4,5 bis fünf Millionen Wohnungen den Heizungsverbrauch und gilt damit als Nummer zwei am Markt knapp hinter Techem mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt am Main.

Haupteigentümer von Ista ist die Anlagegesellschaft CVC, die einen Verkauf des Unternehmens plant. Dazu seien Berater der Investmentbank Goldman Sachs beauftragt worden, bestätigte Zinnöcker. Er rechne noch in diesem Jahr mit einer Entscheidung. Dabei spreche einiges für einen Einstieg langfristiger Investoren wie etwa Pensionsfonds. «Die Chancen auf langfristige Gesellschafter sind gut.»

dpa