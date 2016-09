Heißer Herbst: September-Rekord nur knapp verpasst

Essen.

Essen. Der Temperaturrekord für einen Septembertag in Nordrhein-Westfalen ist am Dienstag nur recht knapp verpasst worden. In Geilenkirchen (Kreis Heinsberg) wurden 34,3 Grad gemessen, wie Malte Witt vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen am Mittwoch sagte. Die absolut höchste September-Temperatur bleibt damit der Station Herford mit 35,1 Grad am 16. September 1947 erhalten.

Der Mittwoch wird ähnlich heiß wie der Dienstag. Bereits um 10 Uhr lagen die Temperaturen in Düsseldorf bei 27 Grad. «So eine Hitzeperiode ist schon sehr ungewöhnlich für diese Jahreszeit», sagte Witt. Auch am Donnerstag werde es mit 28 oder 29 Grad noch einmal sehr warm. Erst dann stelle sich das Wetter mit deutlich sinkenden Temperaturen auf Herbst ein. In der Nacht zu Freitag rechnet der DWD zudem mit Gewittern und Starkregen. «Diese breiten sich von der Eifel in Richtung Teutoburger Wald aus», sagte Witt.

dpa/lnw