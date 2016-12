Hecking wird neuer Trainer bei Borussia Mönchengladbach

Mönchengladbach. Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat nur einen Tag nach der Trennung von André Schubert in Dieter Hecking einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Der zuletzt bis zum 17. Oktober beim VfL Wolfsburg tätige Coach erhält in Mönchengladbach einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019. Das teilte der Verein am Donnerstag nach der Vertragsunterzeichnung am Abend zuvor mit. Hecking werde vor dem Trainingsauftakt am 4. Januar vorgestellt.

«Nach der Entwicklung der letzten Wochen wollen wir mit einem neuen Trainer einen neuen Impuls setzen. Dafür ist Dieter Hecking genau der richtige Mann, ein Trainer mit viel Erfahrung, der auf unterschiedlichem Niveau mit verschiedenen Vereinen sehr erfolgreich gearbeitet hat», sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl. Schubert war am Mittwoch nach der 1:2-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg beurlaubt worden.

dpa