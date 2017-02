Havariertes Frachtschiff nach Neuss geschleppt

Düsseldorf. Das havarierte Frachtschiff aus dem Düsseldorfer Hafen ist für erste Reparaturarbeiten nach Neuss geschleppt worden. Der Transport sei am späten Dienstagabend abgeschlossen worden, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Feuerwehr am Mittwoch. In Neusser Hafen sollen Taucher die Risse im Rumpf des Kiesfrachters abdichten. Danach kann das Schiff zur endgültigen Reparatur in eine Werft gebracht werden. Das Frachtschiff war am Sonntagabend im Rhein-Hafen von Düsseldorf-Reisholz leck geschlagen. Um ein Sinken des Frachters zu verhindern, wurden zahlreiche Pumpen gegen das eindringende Wasser eingesetzt. Zeitweise wurden laut Feuerwehr 16 000 Liter Wasser pro Minute aus dem Schiff gepumpt. dpa/lnw