Haussperling ist häufigster Wintervogel

Düsseldorf. Der Haussperling ist in diesem Winter der häufigste Vogel in Nordrhein-Westfalen. Die Amsel folgt an zweiter Stelle, gefolgt von der Kohlmeise auf dem dritten Platz. Dieses Ergebnis der «Stunde der Wintervögel» stellte der Naturschutzbund Nabu am Dienstag für NRW vor. Bei der Zählaktion hatten Anfang Januar NRW-weit rund 22 500 Tierfreunde etwa 445 000 Vögel gesichtet und gemeldet. Auffällig wenig Meisen und Finken seien dabei gewesen, berichtete der Nabu: Im Winter 2016 etwa war die Kohlmeise noch der häufigste Vogel in den Parks und Gärten gewesen.

Eine Erklärung ist laut Naturschutzbund, dass Zugvögel nicht bis Nordrhein-Westfalen geflogen sind. Hier überwinternde Blaumeisen stammen aus Nord- und Osteuropa, während die hiesigen Meisen die kalte Jahreszeit weiter südlich verbringen.

Die Sorge um ausbleibende Vögel habe viele Menschen beschäftigt, erklärte die Naturschutz-Organisation. «So wenige Vögel wie in diesem Winter hatten wir schon lange nicht mehr», sagte Nabu-Vogelexperte Heinz Kowalski. Zwar beteiligten sich mehr Menschen, die unter dem Strich auch mehr Vögel zählten - pro Zähler waren es aber 17 Prozent weniger als in den Vorjahren.

