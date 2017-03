Haus der Geschichte öffnet erstmals sein Depot für Besucher

Bonn. Das Haus der Geschichte in Bonn öffnet erstmals sein riesiges Depot mit Tausenden eingelagerten Gegenständen für Besucher. Ab dem 14. März werden Führungen durch die unterirdischen Lagerräume angeboten, die man eigentlich nicht zu Gesicht bekommt. «Das geht auf Dauer natürlich nicht», sagte Präsident Hans Walter Hütter am Freitag. Aber während des größeren Dachumbaus in dem Museum - der auch zur zeitweiligen Schließung der bekannten Dauerausstellung führt - könne man dieses spezielle Angebot verantworten. Konkret soll bis Ende November das sogenannte Metalldepot geöffnet werden, in dem Musikboxen, Blechschilder und Haushaltsgeräte lagern. Insgesamt sind im Haus der Geschichte in Bonn etwa 600 000 Objekte archiviert. dpa/lnw