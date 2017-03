Hannover 96 beurlaubt Trainer Stendel und holt Breitenreiter

Hannover. Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat Trainer Daniel Stendel beurlaubt. André Breitenreiter soll den Verein nun in die erste Liga führen. Hannover will den neuen Coach am Nachmittag vorstellen. Breitenreiter war zuletzt Trainer bei Schalke 04 und seit Saisonbeginn ohne Anstellung. Hannover 96 war am Wochenende durch das 0:0 beim FC St. Pauli in der Tabelle auf den vierten Platz zurückgefallen - und damit auf einen Nicht-Aufstiegsplatz. dpa