Hannelore Kraft sieht klaren Regierungsauftrag für SPD

Düsseldorf.

Düsseldorf. Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) sieht nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern «einen klaren Auftrag zur Regierungsbildung» für die SPD. Ministerpräsident Erwin Sellering habe in den letzten Wochen eine «kontinuierliche Aufholjagd» hingelegt, teilte die SPD-Landesvorsitzende mit. «Bei der Betrachtung des Ergebnisses bin ich gespannt auf die Diskussionen innerhalb der Union.»

Der CDU-Landesvorsitzende Armin Laschet räumte ein: «Das ist eine bittere Niederlage.» Auch FDP-Chef Christian Lindner sprach von einer Niederlage für seine Partei, die an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte. «Wir haben eine Wahl verloren, aber wir haben in einer schwierigen Situation nicht unsere Haltung verloren», sagte er. Die Vorsitzenden der NRW-Grünen, Mona Neubaur und Sven Lehmann, bezeichneten es als «bitter», dass in Mecklenburg-Vorpommern jeder Vierte rechts bis rechtsextrem gewählt habe. «Der Kampf um unsere offene Gesellschaft bleibt das Megathema der nächsten Jahre», teilten sie am Sonntag in Düsseldorf mit.

dpa