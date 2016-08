Handy gekauft und Steine bekommen

Siegen.

Trickbetrüger haben in Siegen einem Mann zwei Steine angedreht. Ein Unbekannter hatte dem 43-Jährigen am Montagabend auf der Straße zwei Mobiltelefone günstig zum Kauf angeboten. Er sagte, dass er Geld für Benzin brauche. Dann kam ein zweiter Mann hinzu, bestärkte den schon am Kauf interessierten 43-Jährigen noch und sorgte gezielt für Verwirrung. Als der Käufer kurz darauf die für 220 Euro erstandenen Handys aus einer Hülle nehmen wollte, hatte er zwei flache Steine in der Hand. Die Betrüger hatten sich aber nach Polizeiangaben vom Dienstag bereits aus dem Staub gemacht.

dpa/lnw