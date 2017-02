Handtasche wieder da: Verliererin spricht vom Schlafwandeln

Zwingenberg. Verschmutzt, aber noch alles drin: Nach drei Jahren ist in Südhessen eine Handtasche wieder aufgetaucht, die ihrer Besitzerin laut Polizei beim Schlafwandeln abhanden gekommen war. Die Dortmunderin habe im Februar 2014 in einem Hotel in Zwingenberg an der Bergstraße übernachtet. Die 38-Jährige sei im Schlaf samt Tasche unterwegs gewesen, habe sie am Morgen nicht mehr finden können und als verloren gemeldet, teilte die Polizei am Montag mit.

Nun habe ein Mann die Handtasche in einem Gebüsch abseits von üblichen Spazierwegen entdeckt - mit Portemonnaie, Handy, Digitalkamera und Schlüssel. Er habe den Fund am Freitag bei der Polizei abgegeben.

dpa/lhe