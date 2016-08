Hamilton und Alonso im ersten Quali-Abschnitt raus

Spa-Francorchamps.

Lewis Hamilton ist im ersten Qualifikationsabschnitt zum Großen Preis von Belgien ausgeschieden. Der ohnehin in der Startaufstellung nach ganz hinten strafversetzte WM-Führende gab sich in seinem Formel-1-Mercedes mit dem 21. Platz zufrieden. So konnte Hamilton wie erwartet Reifen schonen für das Rennen morgen. Ebenso schied Fernando Alonso aus. Der Spanier kam auf keine gezeitete Runde in seinem McLaren. Auch er hatte bereits eine Strafversetzung von 35 Plätzen in Kauf nehmen müssen.

dpa