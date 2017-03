Hamilton setzt Trainingsbestzeit zum Formel-1-Auftakt

Melbourne. Lewis Hamilton hat die ersten Trainingseinheiten der neuen Formel-1-Saison dominiert. Der britische Mercedes-Pilot war in Melbourne bei seiner Tagesbestzeit mehr als eine halbe Sekunde schneller als Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel.

Platz drei belegte der Finne Valtteri Bottas, der bei Mercedes das Cockpit des zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg übernommen hat. Die Silberpfeile hatten in den vergangenen drei Jahren jeweils das Auftaktrennen in Australien gewonnen und danach auch alle Titel abgeräumt. Auch nach der Regelreform zur neuen Saison hinterließ Mercedes in Melbourne zu Beginn den stärksten Eindruck.

dpa