Hamilton Tagesbester bei Formel-1-Testauftakt

Barcelona. Der dreimalige Weltmeister Lewis Hamilton ist beim Testauftakt der Formel 1 die Tagesbestzeit gefahren. Der britische Mercedes-Pilot verwies in Barcelona Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel mit 0,1 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Die zehn Rennställe testen auf dem Circuit de Catalunya bis zum Donnerstag die neuen Autos, die durch eine Regelreform breiter, flacher, schneller und schwerer beherrschbar sind. Kommende Woche folgen noch vier weitere Testtage in Barcelona. Die Saison beginnt am 26. März im australischen Melbourne. dpa