Hamburger Hockey-Trainer: UHC-Damen erneut Favorit

Hamburg. Rot-Weiß Köln bei den Herren sowie Titelverteidiger Uhlenhorster HC und der Düsseldorfer HC bei den Damen sind die Favoriten in der neuen Hockey-Saison. Darauf verständigten sich die Trainer der vier Herren- und vier Damen-Bundesligisten aus Hamburg. Mit den eigenen Zielen für die am Wochenende beginnende Saison taten sie sich schwerer.

«Mein Team ist den größten Veränderungen unterworfen, seit ich die Herren trainiere», sagte Coach Kais al Saadi vom Uhlenhorster HC am Dienstag. Eine Prognose wagte er deshalb nicht. Trainer Christoph Bechmann vom Harvestehuder THC hält mit seiner Mannschaft alles für möglich. «Wir sind ein Team, das jede andere Mannschaft schlagen kann – aber auch gegen jede andere Mannschaft verlieren kann.»

Rassel Carcia, Trainer vom Club an der Alster, sieht nicht Plätze, sondern die Entwicklung seines «jungen Teams» als wichtigste Aufgabe an. Aufsteiger Klipper THC will den erneuten Abstieg verhindern. «Wir sind eine sehr internationale Truppe», sagte Co-Trainer Büdi Blunck. «Aber es wird eine schwere Saison.»

Mutig zeigte sich Claas Henkel. «Wir nehmen jede Favoritenrolle an», betonte der Coach der UHC-Damen. Allerdings fehlen ihm in der Anfangsphase der Saison einige Olympia-Teilnehmerinnen. Die HTHC-Damen wollen einen Mittelfeldplatz. «Der HTHC hat in den vergangenen Jahren immer gegen den Abstieg gekämpft. Ich musste diese Mentalität erst verändern», meinte Trainer Tomasz Laskowski. Der Club an der Alster strebt die Endrundenteilnahme an, während der Großflottbeker THGC den Verbleib in der Bundesliga sichern will.

