Halbzeit im Indizienprozess um Dreifachmord

Gießen/Aachen. Im Prozess um eine mutmaßliche Dreifachmörderin aus Aachen hat das Landgericht im hessischen Gießen bislang gut 25 Zeugen befragt. Die Angeklagte schweige weiterhin zu den Vorwürfen, sagte ein Gerichtssprecher zur Halbzeit des Verfahrens. Seit Mitte Januar steht die Frau unter anderem wegen Mordes aus Habgier sowie Brandstiftung vor Gericht. Das Urteil wird im Mai erwartet.

Die 35-Jährige soll im April 2016 in Gießen ihren früheren Nachbarn bestohlen und getötet haben. Um die Taten zu vertuschen, zündete sie nach Ansicht der Staatsanwaltschaft danach die Wohnung des 79-Jährigen an. Einen Monat später soll sie in Düsseldorf eine 86-Jährige und deren 58 Jahre alte Tochter umgebracht und mit bei dieser Tat erbeuteten EC-Karten Geld abgehoben haben.

Das Gericht habe die Zeugen bislang vor allem zum Gießener Fall befragt, sagte der Sprecher. Da sei die Beweisaufnahme «schon relativ weit fortgeschritten». Nach dem Gießener soll der Düsseldorfer Komplex beleuchtet werden.

Zu Beginn des Indizienprozesses hatte ein Kriminalbeamter von umfangreichen Ermittlungen berichtet und davon, wie unter anderem Genspuren am Tatort zur Angeklagten geführt hätten. Zudem hatte sich die Frau dem Beamten zufolge bei ihren Aussagen in Widersprüche verstrickt. Das Landgericht will insgesamt rund 120 Zeugen hören.

dpa/lnw