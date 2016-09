Haft nach Brandanschlag auf Flüchtlingsunterkunft

Hagen.

Für den Brandanschlag auf ein von syrischen Flüchtlingen bewohntes Haus in Altena (Märkischer Kreis) hat das Landgericht Hagen einen Feuerwehrmann zu sechs Jahren Haft verteilt. Gegen einen Freund des 26-Jährigen verhängte das Gericht am Montag fünf Jahre Haft. Beide Männer hatten gestanden, den Brand im Oktober 2015 auf dem Dachboden des Hauses gelegt zu haben. Die Richter bestraften die Angeklagten wegen schwerer Brandstiftung. Eine Verurteilung wegen versuchten Mordes lehnten sie ab. Es sei nicht sicher feststellbar, dass der Feuerwehrmann und sein Freund den Tod der Flüchtlinge zumindest in Kauf genommen hätten.

