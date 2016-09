«Härtestes Ballonrennen der Welt» im Ruhrgebiet gestartet

Gladbeck.

Gladbeck. Sie bleiben tagelang in der Luft und wollen in ihren Ballons mehrere tausend Kilometer zurücklegen: 24 Ballonfahrer-Teams sind in der Nacht zum Montag in Gladbeck im nördlichen Ruhrgebiet zum Gordon-Bennett-Cup gestartet. In Ballonfahrerkreisen gilt der Wettbewerb als härtestes Gasballonrennen der Welt.

Über mehrere Tage bleiben die Teilnehmer in ihren engen Körben in der Luft und versuchen, möglichst viele Kilometer von ihrem Startpunkt wegzufahren. Wer die weiteste Strecke zurücklegt, gewinnt - die Zeit ist völlig egal. Bei der Weltmeisterschaft sind in diesem Jahr zwölf Länder vertreten. Der 1906 erstmals veranstaltete Wettbewerb ist nach James Gordon Bennett junior benannt, einem sportbegeisterten US-amerikanischen Zeitungsverleger. Vor zwei Jahren gewann das deutsche Duo Wilhelm Eimers und Matthias Zenge.

dpa