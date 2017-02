HSV-Trainer Gisdol: «Alles reinhauen»

Hamburg. Nach zwei Auswärtsniederlagen steht der HSV gegen Leverkusen unter Druck. Der Bundesliga-Vorletzte will gegen den Neunten unbedingt die ersten Punkte des Jahres einfahren, denn danach geht es nach Leipzig.

Nach dem verkorksten Jahresbeginn fordert Trainer Markus Gisdol die Mannschaft des Hamburger SV zur Kehrtwende auf und bittet die Fans um Schulterschluss.

«Wir haben noch neun Heimspiele, da müssen wir mit unseren Fans zusammen alles reinhauen», sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten. «Aber es wird nicht einfach werden.» Am Freitag (20.30 Uhr) steht der Tabellenvorletzte gegen Bayer Leverkusen mit dem Rücken zur Wand. Eine Sorge ist Gisdol am Vorabend des Spiels jedoch genommen worden: Der Ex-Hamburger und Freistoß-Künstler Hakan Calhanoglu ist vom Internationalen Sportgerichtshof CAS für vier Monate gesperrt worden und kann den Hamburgern nicht gefährlich werden.

Zwei Niederlagen nach der Winterpause haben das zarte Aufbegehren der Hanseaten gestoppt. Nach den Niederlagen in Wolfsburg (0:1) und Ingolstadt (1:3) will Gisdol wieder das Vorweihnachtsgesicht seines Teams sehen. Mit elf Punkten in sechs Partien war der HSV vor Jahresende auf den Relegationsrang geklettert.

Inzwischen hat Gisdol sieben Niederlagen in 13 Partien auf dem Konto. Gerade jetzt kommt in Leverkusen ein Angstgegner: Der HSV gewann nur zwei der vergangenen 15 Duelle gegen Bayer. «Sie sind eine der intensivsten Pressing-Mannschaften, auch wenn sie akut ein paar Probleme haben», meinte Gisdol.

Der brasilianische Last-Minute-Transfer Walace wird noch nicht von Beginn an spielen. Der Neun-Millionen-Einkauf vom Erstligisten Gremio Porto Alegre könnte aber in den Kader rutschen. «Ich glaube, wir tun ihm keinen Gefallen, ihn von Beginn an zu bringen», betonte Gisdol. Für den Gelb-gesperrten Gotoku Sakai wird Dennis Diekmeier auf der rechten Außenbahn verteidigen, Albin Ekdal kehrt nach Gelb-Rot-Sperre zurück auf die Sechser-Position vor der Abwehr.

Für Leverkusen geht es an der Elbe um Wiedergutmachung für die 2:3-Heimpleite gegen Borussia Mönchengladbach nach 2:0-Führung. «Wir sind sehr unzufrieden aus dem Spiel gegangen. Umso wichtiger ist es, jetzt eine Reaktion zu zeigen», sagte Coach Roger Schmidt. «Wir werden alles versuchen, um als Sieger vom Platz zu gehen.»

Hoffnung für die zuletzt gestoppte Aufholjagd in der Bundesliga gibt der neuverpflichtete Leon Bailey. Der zwölf Millionen Euro teure Offensivspieler wird mit zum HSV reisen. «Für die Anfangsformation kommt er nicht infrage», sagte Schmidt. «Er hat einen guten Eindruck im Training hinterlassen und seine Qualitäten schon gezeigt.»

Besonders bitter ist die Sperre für Calhanoglu. Dem 22 Jahre alten Mittelfeldspieler wird Vertragsverletzung vorgeworfen. Weil er als 17-Jähriger 2011 beim türkischen Verein Trabzonspor einen Vertrag unterschrieben, aber seinen Kontrakt mit dem Karlsruher SC verlängert hatte und später zum HSV gewechselt war, klagten die Türken - und bekamen Recht.

Seit 2014 spielt Calhanoglu in Leverkusen. In dieser Saison kommt der türkische Nationalspieler nicht mehr zum Einsatz. «Obwohl Bayer 04 Leverkusen nichts mit den Vorgängen im Jahr 2011 zu tun hat, werden auch wir schwer bestraft. Nun fehlt uns in der entscheidenden Saisonphase ein ganz wichtiger Spieler», sagte Bayer-Sportdirektor Rudi Völler.

Fehlen wird Bayer in Hamburg auch Torjäger Javier «Chicharito» Hernandez, für den Kevin Volland in die Sturmspitze rücken könnte. Eine Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Verteidiger Benjamin Henrichs, der an Rückenproblemen laboriert.

43 000 Tickets sind für die Partie verkauft, für das Pokalspiel am kommenden Dienstag gegen den 1. FC Köln sogar nur 40 000 Karten. «Es ist doch klar, dass wir was zurückholen müssen», sagte Gisdol. Das mangelnde Interesse sei sicherlich auch ein Ergebnis der sportlichen Krise, gab der HSV-Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen zu: «Unsere Situation ist nach wie vor äußerst prekär.»

Der ehemalige Profi Marcell Jansen sieht die Ausgangslage nicht so pessimistisch: «Es gibt keinen Grund, warum Hamburg nicht in der Lage sein sollte, die zu schlagen», sagte er der «Bild»-Zeitung. Der Auftritt gegen Mönchengladbach spreche «nicht für eine stabile Mannschaft. Leverkusen ist mental total angeschlagen», meinte der frühere Nationalspieler.

dpa