Guardiola: Gladbach eine der besten Mannschaften Europas

Manchester. Manchester Citys Trainer Pep Guardiola hat großen Respekt vor Champions-League-Gegner Borussia Mönchengladbach. «Borussia ist eine mutige Mannschaft», meinte der Spanier einen Tag vor dem Auftakt in der Königsklasse in der Gruppe C am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) in Manchester. «Eine der besten Mannschaften Europas», nannte er die Gladbacher am Montag.

Am Dienstag komme es darauf an, das Spiel der Gäste früh zu stören, betonte der ehemalige Trainer des FC Bayern München: «Wenn wir sie spielen lassen, zeigen sie reichlich Qualitäten.» Die Gruppe sei schwierig, räumte er ein. «Natürlich wegen Barcelona, aber auch wegen Mönchengladbach.»

Noch sei sein Team nicht in Hochform, räumte Guardiola ein. «Wir müssen uns verbessern.» Dennoch gab er sich optimistisch. Man wolle die Champions League gewinnen, sagte er. Manchester City führt die Premier League nach vier Spieltagen mit zwölf Punkten an.

