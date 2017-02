Grünen-Politiker: Erdogan nimmt Bundesregierung in «Geiselhaft»

Berlin. Der Grünen-Politiker Omid Nouripour hat der Bundesregierung vorgeworfen, sich vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan erpressen zu lassen. Die Inhaftierung des deutschen Journalisten Deniz Yücel in der Türkei führte der Außenpolitiker darauf zurück, dass bisherige «Grenzüberschreitungen» der Türkei unwidersprochen geblieben seien. Der «Welt»-Korrespondent Yücel war gestern in der Türkei nach rund zweiwöchigem Polizeigewahrsam in Untersuchungshaft genommen worden. Ihm wird unter anderem Propaganda für eine terroristische Vereinigung vorgeworfen. dpa